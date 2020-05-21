Спасатели тушили крупный пожар в тюменском селе

21 Май 2020 2020-05-21T16:07:02+03:00

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В селе Калинина в Викуловском районе из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Здесь загорелась однокомнатная квартира в двухквартирном жилом доме.

– Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя восемь минут. Огнем оказалось повреждено потолочное перекрытие, также пожар зацепил внутреннюю отделку квартиры, имущество, кровлю и веранду. Квартира горела на площади 205 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава. На месте происшествия находились пять единиц техники, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU