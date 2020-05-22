2020-05-22T05:56:14+03:00
Общество

Погода на 22 мая в Тюмени: дождя не обещают

Облака закроют солнце до самого вечера
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня не должно быть дождя. Фото - pixabay.com.В Тюмени сегодня не должно быть дождя. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 22 мая, в Тюмени утро и день будут облачными и только вечер порадует горожан ясным небом. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 7 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут 12 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы – и Зимний (19 декабря), и Вешний – погоду устанавливают.

«Никола Вешний – с теплом, Николай Зимний – с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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