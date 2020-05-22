22 Май 2020 2020-05-22T07:08:00+03:00

В Тюмени на рейсы выходит все больше автобусов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Изменить размер текста: A A

На улицах Тюмени становится все больше общественного транспорта. В настоящее время по городу курсирует порядка 800 автобусов, в мае их прибавилось на 150 единиц, из них треть – это дачные маршруты.

– По расписанию выходного дня автобусы стали ездить с 31 марта. За апрель пассажиропоток снизился до рекордных значений, на 80 процентов. Сейчас постепенно растет, за последние дни перевозчики отмечают прирост уже на треть, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что автобусы продолжают обрабатывать дезинфицирующими средствами. После каждого рейса проводят влажную уборку салона.

Там также напомнили, что водителям и кондукторам обязательно нужно носить средства индивидуальной защиты. Это же касается и пассажиров общественного транспорта: в регионе около недели действует обязательный масочный режим, который следует неукоснительно соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU