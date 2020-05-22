2020-05-22T06:20:14+03:00
Происшествия

В Тобольске прохожий похитил у переезжающей в другой офис женщины лампу для визажистов

Мужчина подумал, что украл телевизор
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске прохожий похитил у переезжающей в другой офис женщины лампу для визажистов.В Тобольске прохожий похитил у переезжающей в другой офис женщины лампу для визажистов.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении профессиональной лампы для визажистов стоимостью 14500 рублей обратилась 37-летняя местная жительница. Во время пропажи женщина переезжала из одного офиса в другой.

По словам заявительницы, имущество грузилось в кузов автомобиля марки «Газель», позже потерпевшая обнаружила, что лампа пропала. В этот же день полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 34-летний горожанин.

– Мужчина пояснил оперативникам, что воспользовался отсутствие свидетелей и взял вещь, находящуюся в чехле, думая, что там телевизор. Похищенное имущество фигурант хотел продать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Лампа изъята сотрудниками полиции и будет возвращена законной владелице. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени нашли подрядчика на миллиардный проект на Ямале
Главный полицейский Тюмени поблагодарил за бдительность продавщицу, в магазине которой украли шампунь
В Тюменской области усилили контроль за пассажирскими перевозками из-за нарушающих ПДД водителей
В Тюмени на рейсы выходит все больше автобусов
В Тобольске прохожий похитил у переезжающей в другой офис женщины лампу для визажистов
Тюменские эксперты пришли к единому мнению по поводу находки в Спасской церкви
Погода на 22 мая в Тюмени: дождя не обещают
Спасатели тушили крупный пожар в тюменском селе
Новая тарифная линейка МегаФона – «Всегда на связи #БезПереплат»
Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ: в условиях пандемии повысилась актуальность научной повестки
Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры
В Тюмени бывшие узники фашистских концлагерей продолжают получать продуктовые наборы
Тюменские сельхозпроизводители высаживают новые сорта кукурузы и ярового ячменя
Когда в Тюмени откроются детские лагеря?
Тюменских бизнесменов ждут на форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость»
Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн