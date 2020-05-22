22 Май 2020 2020-05-22T06:20:14+03:00

В Тобольске прохожий похитил у переезжающей в другой офис женщины лампу для визажистов. Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении профессиональной лампы для визажистов стоимостью 14500 рублей обратилась 37-летняя местная жительница. Во время пропажи женщина переезжала из одного офиса в другой.

По словам заявительницы, имущество грузилось в кузов автомобиля марки «Газель», позже потерпевшая обнаружила, что лампа пропала. В этот же день полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 34-летний горожанин.

– Мужчина пояснил оперативникам, что воспользовался отсутствие свидетелей и взял вещь, находящуюся в чехле, думая, что там телевизор. Похищенное имущество фигурант хотел продать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Лампа изъята сотрудниками полиции и будет возвращена законной владелице. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU