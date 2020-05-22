В Тюменской области усилили контроль за пассажирскими перевозками из-за нарушающих ПДД водителей

22 Май 2020 2020-05-22T08:19:25+03:00

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В Тюменской области усилен контроль за осуществлением пассажирских перевозок. В первую очередь это касается выявления нелицензированных перевозчиков на федеральных автодорогах региона. Мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД во взаимодействии с Северо-Уральским межрегиональным управлением Ространснадзора.

– С начала года в Тюменской области выявлено более 700 нарушений ПДД водителями автобусов. По вине водителей за 4 месяца этого года произошло 21 ДТП. В них погибли два человека, 31 был травмирован, – уточнили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что проводимые мероприятия направлены на пресечение правонарушений, которые совершают водители автобусов, повышение их транспортной дисциплины. Кроме того, автоинспекторам надо пресечь нарушения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU