2020-05-21T15:08:33+03:00
Наука

Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ: в условиях пандемии повысилась актуальность научной повестки

Часть мероприятий центра пройдет по намеченному плану с небольшими изменениями
Вадим Бегун
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Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ: в условиях пандемии повысилась актуальность научной повестки. Фото - Департамент образования и науки Тюменской области.Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ: в условиях пандемии повысилась актуальность научной повестки. Фото - Департамент образования и науки Тюменской области.
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В условиях пандемии и кризисных явлений в нефтегазовой отрасли существенно возросла актуальность основных направлений деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Центр включил в исследовательскую повестку исследование биоаэрозолей и специфики воздушно-капельного переноса вирионов SARS-CoV-2, возможности бесконтактной манипуляции нано- и микроразмерными объектами, в том числе патогенными, с помощью новых оптофлюидных устройств и многое другое.

– Часть мероприятий НОЦ пройдет по намеченному плану с небольшими изменениями. Например, Центр развития компетенций руководителей научных и научно-технических проектов и лабораторий перешел полностью на дистанционный формат работы, сохранив все заявленные показатели эффективности. Организации-партнеры НОЦ приняли участие в конкурсе проектов региональных мегагрантов, итоги которого будут подведены летом. Два университета, ТюмГУ и ТИУ, существенно укрепят в этом году приборную базу. Они победили в федеральном конкурсном отборе на модернизацию научной базы центров коллективного пользования дорогостоящим оборудованием, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В департаменте подтвердили, что вызовы по выполнению программы деятельности Западно-Сибирского НОЦ в условиях пандемии имеют объективный характер, их глубина будет определяться длительностью и масштабом экономического затруднений у партнеров центра, вызванных пандемией и падением мировых цен на углеводородное сырье, а также продолжительностью и эффективностью ограничительных мер для предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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