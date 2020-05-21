2020-05-21T14:39:17+03:00
Общество

Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры

Губернатор заявил, что работы должны завершиться в марте следующего года
Вадим Бегун
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Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры. Он отметил, что этот объект стал визитной карточкой, которая давно превратилась из излюбленного места для отдыха горожан в полноценную событийную площадку.

По словам главы региона, набережная нуждалась в расширении. Проект благоустройства левого берега Туры было решено сделать максимально функциональным.

«К работам строители приступили в прошлом августе и уже сегодня могут похвастать серьезными результатами. Берег укрепили и защитили от эрозии, провели инженерные сети, ведут работы по благоустройству. По контракту срок сдачи объекта – март 2021 года, но подрядчик планирует закончить раньше», – рассказал Александр Моор на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор выразил надежду, что ко времени сдачи объекта эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется. Это позволит гостям и жителям Тюмени по достоинству оценить еще один преобразившийся уголок города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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