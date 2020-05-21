В Тюмени бывшие узники фашистских концлагерей продолжают получать продуктовые наборы

21 Май 2020 2020-05-21T14:41:32+03:00

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Бывшие узники фашистских концлагерей снова получили продуктовые наборы с мясными и молочными продуктами, кондитерскими товарами, мукой, маслом, сахаром и многим другим. Всего было сформировано 34 таких набора.

Добровольцы волонтерского центра «Единой России» и ОНФ уже отправились по адресам ветеранов, чтобы вручить им продуктовые корзины. В работе участвуют молодые ребята из проекта «Единой России» «ПолитСтартап», Молодежной общественной палаты при Тюменской областной думе, регионального отделения «Опоры России».

– Сейчас непростое время, когда поддержка необходима многим, но некоторым категориям населения – особенно. Наша задача – не оставить их без внимания, максимально помочь, – отметил депутат Госдумы Николай Брыкин.

Напомним, что ранее 37 таких наборов уже получили члены другой общественной организации, объединяющей малолетних узников фашистских концлагерей, еще 21 – ветераны-пограничники Тюменской области, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU