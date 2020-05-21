Тюменские сельхозпроизводители высаживают новые сорта кукурузы и ярового ячменя

21 Май 2020 2020-05-21T13:33:10+03:00

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Тюменские сельхозпроизводители привыкли рассчитывать проведение посевных работ с учетом научных исследований своих земель. Именно так в этом году начала весеннюю посевную кампанию группа компаний «Дамате» на своих полях: для повышения урожайности и улучшения качества продукции организация использует новые сорта кукурузы и ярового ячменя, которые успешно прошли производственные испытания.

«Дамате» ввела дифференцированное внесение фосфорно-калийных удобрений. При применении этого способа дозировки удобрений рассчитываются с учетом потребности отдельных участков поля и планируемой урожайности на основе данных агрохимического анализа почв. Это позволит исключить неоднородность плодородия и повысить урожайность.

– В этом сезоне компания приступила к севу досрочно и планирует завершить его в начале июня, с учетом оптимальных агротехнических сроков. В 2020 году под сельскохозяйственные культуры здесь выделена земля площадью более 12 тысяч гектаров. На ней будет высажена кукуруза на силос, райграс и овес на сенаж, тритикале, ячмень на зерно и солому, многолетние травы (люцерна) на сенаж и сено. Компания выводит в поля 25 единиц тракторов марки Claas, 7 погрузчиков и 24 единицы иных видов сельскохозяйственной техники, среди них разбрасыватели минеральных и органических удобрений, дисколаповые бороны, культиваторы, зерновые сеялки, посевные комплексы и другие высокопроизводительные агрегаты, – сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Стоит отметить, что общий земельный фонд «Дамате» в Тюменской области составляет 12,5 тысячи гектаров, увеличившись почти на 500 гектаров по сравнению с 2019 годом, и позволяет полностью обеспечить растущее поголовье высококачественными кормами собственного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU