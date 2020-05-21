2020-05-21T14:31:09+03:00
Общество

Тюменских бизнесменов ждут на форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость»

Мероприятие пройдет 29 мая совместно со «СКОЛКОВО»
Вадим Бегун
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Тюменских бизнесменов ждут на форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость». Фото - Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.Тюменских бизнесменов ждут на форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость». Фото - Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
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В Тюменской области пройдет форум «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость». Участников приглашают на деловую программу и мастер-классы от экспертов федерального уровня. Впервые мероприятие пройдет в режиме онлайн. Основной темой мероприятия станет «Как перестроиться под новую реальность XXI века?». Участие примет губернатор региона Александр Моор

За последние 100 лет в мире наблюдалось около 10 крупнейших экономических кризисов и более 100 локальных. Каждый раз причина для его возникновения была уникальной, к которой не всем удавалось подготовиться заранее. Это и нефтяной кризис, и санкции 2014 года, и мировой кризис 2008 – 2009 годов, и «черный понедельник» 1998 года, и либерализация цен 1992 года. Вот и в этом году всю мировую экономику затронул коронавирус.

– Уже сегодня нам очевидно, что коронакризис задает параметры абсолютно новой реальности на ближайшие 10 лет для предпринимателей. Какие тренды проявят себя уже в этом и следующем году? Как перестраиваться под новую реальность именно в Тюменской области? Что предпочтительнее – обновлять старый бизнес или срочно создавать абсолютно новый? Над этими и многими другими вопросами мы и будем работать на форуме, – объясняют организаторы.

На форуме будет организована работа трех экспертных площадок. Первая площадка будет посвящена переходу бизнеса из офлайн в онлайн. Будет рассмотрен вопрос управления командой предприятия в современных условиях, построения системы продаж в режиме онлайн, продвижения в интернете. На второй площадке пойдет разговор о развитии сельского предпринимательства. Участникам будут представлены интересные кейсы и наработки в сфере сельского предпринимательства.

Третья площадка будет посвящена поиску частных инвестиций в современных условиях. Несмотря на кажущийся экономический шок, инвестиции продолжаются, но уже по новым правилам. Каким? Кто и куда инвестирует?

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Чтобы принять участие, нужно пройти по этой ссылке и зарегистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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