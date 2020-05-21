Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн

21 Май 2020 2020-05-21T12:02:17+03:00

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В Центре робототехники и АСУ наступил конец учебного года, теперь ребятам предстоит защитить свои проектов. В этом году экспертная комиссия примет работы в онлайн-формате.

Первые защиты начались уже на этой неделе. Преподаватели АйтиЛабов и РобоЛабов организуют своих учеников, определяют удобное для них время. Платформа для проведения онлайн-защит может быть разной, в зависимости от того, к чему привык ребенок за время дистанционного обучения и индивидуальной работы с преподавателем. Как и при очной защите, ученики рассказывают о проблемах, которые решают их изобретения, о функционале и в конце демонстрируют сам проект. Далее члены экспертной комиссии, в которую входят представители департамента информатизации Тюменской области и центра информационных технологий ТО задают вопросы.

– Большинство проектов, которые защищают ребята в данный момент, выполнены по направлению «Программирование». Специфика курса, не требующая зачастую использования дополнительных устройств кроме компьютера, позволила многим ребятам довести свои проекты до конца в домашних условиях. Но для многих учеников РобоЛабов требуется дополнительное оборудование в виде электронных схем, 3D-принтеров, которые находятся в лабораториях. По этой причине многие хорошие проекты не удалось довести до конца. Чтобы у ребят была возможность представить готовые работы, было принято решение о переносе защиты робототехнических проектов на осень 2020 года, – отметили в департаменте информатизации региона.

В ведомстве напомнили, что обучение юного поколения основам робототехники и программирования, развитие как профессиональных, так и базовых цифровых компетенций, заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Ответственным за исполнение программы выступает региональный департамент информатизации.

ИСТОЧНИК KP.RU