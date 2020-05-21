2020-05-21T12:02:17+03:00
Общество

Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн

Первые защиты начались уже на этой неделе
Вадим Бегун
Поделиться:
Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Центре робототехники и АСУ наступил конец учебного года, теперь ребятам предстоит защитить свои проектов. В этом году экспертная комиссия примет работы в онлайн-формате.

Первые защиты начались уже на этой неделе. Преподаватели АйтиЛабов и РобоЛабов организуют своих учеников, определяют удобное для них время. Платформа для проведения онлайн-защит может быть разной, в зависимости от того, к чему привык ребенок за время дистанционного обучения и индивидуальной работы с преподавателем. Как и при очной защите, ученики рассказывают о проблемах, которые решают их изобретения, о функционале и в конце демонстрируют сам проект. Далее члены экспертной комиссии, в которую входят представители департамента информатизации Тюменской области и центра информационных технологий ТО задают вопросы.

– Большинство проектов, которые защищают ребята в данный момент, выполнены по направлению «Программирование». Специфика курса, не требующая зачастую использования дополнительных устройств кроме компьютера, позволила многим ребятам довести свои проекты до конца в домашних условиях. Но для многих учеников РобоЛабов требуется дополнительное оборудование в виде электронных схем, 3D-принтеров, которые находятся в лабораториях. По этой причине многие хорошие проекты не удалось довести до конца. Чтобы у ребят была возможность представить готовые работы, было принято решение о переносе защиты робототехнических проектов на осень 2020 года, – отметили в департаменте информатизации региона.

В ведомстве напомнили, что обучение юного поколения основам робототехники и программирования, развитие как профессиональных, так и базовых цифровых компетенций, заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Ответственным за исполнение программы выступает региональный департамент информатизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн
«Брусника» вошла в ТОП российской градостроительной премии
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 мая 2020 года увеличилось на 11 человек
Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу
Когда в Тюмени откроются спортивные объекты и стадионы?
Тюменцам рассказали, что будет в Заречном парке после масштабного благоустройства
Свыше 8 млрд рублей разместили уральцы во вкладе «Помню. Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы
Проектом второго транспортного кольца вокруг Тюмени займется институт
В новой Конституции отметят важность достойной оплаты труда
Тюменские предприятия нуждаются в слесарях и разнорабочих
Почти 80 тюменцев эвакуированы при помощи санавиации с начала года
Ольга Простнева: «Поправки в Конституцию обеспечат зеленый коридор инновационным проектам»
В Тюмени немецкий дог накинулся на женщину
В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения
Тюменский «Водоканал» возглавил молодой экономист
Обидчивый тюменец повредил автомобиль коллеги
Тюменская компания выплатит почти миллион рублей сыну погибшего в ДТП работника
В этом году в Тюмени посадят около 10 тысяч деревьев
Тюменец повелся на новую схему мошенников и потерял почти 200 тысяч рублей
Погода на 21 мая в Тюмени: дожди продолжаются
В Тюмени сократили сроки опрессовок