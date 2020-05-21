2020-05-21T10:59:24+03:00
История современности

Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
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Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу. Фото - СК по Тюменской области.Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу. Фото - СК по Тюменской области.
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Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу. Они могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Ивановичу Текутьеву.

– Из помещения храма извлекли гроб с останками, его доставили для проведения экспертиз. Назначены медико-криминалистическая экспертиза и экспертиза по фотосовмещению, которые определят давность смерти и совпадение останков с прижизненным портретом умершего, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что по факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре рабочие ООО «Дизайн-2000», которые занимаются реконструкцией Спасской церкви, неожиданно для себя обнаружили захоронение: гроб с человеческими останками. Это случилось во время выполнения работ по раскопке подвала алтарной части северного придела церкви.

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Следователи предполагают, что здесь мог быть захоронен известный купец и меценат Андрей Текутьев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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