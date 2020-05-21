21 Май 2020 2020-05-21T11:03:48+03:00

Тюменцам рассказали, что будет в Заречном парке после масштабного благоустройства. Скриншот из видео.

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В Заречном парке Тюмени в рамках первого этапа благоустройства завершилось строительство противопаводковой дамбы от улицы Астраханской до аквапарка «ЛетоЛето». Работы начались в январе 2020 года, чтобы избежать весеннего паводка и затопления парковой территории.

На дамбе, высота которой составляет 2,5 метра, появятся велосипедная дорожка и прогулочная зона с балкончиками. Таким образом, тюменцы, проживающие в центральных районах города, могут добраться до парка по отремонтированной и освещенной велопешеходной трассе. Также стало известно, что с дамбы построят несколько спусков с пандусами.

Все работы, связанные с благоустройством и берегоукреплением, должны завершить к осени этого года. В 2021 году строители приступят ко второму этапу благоустройства территории площадью 7,5 гектара. В проекте предусмотрены тренажерная и смотровые площадки, лавочки, освещение, видеонаблюдение и ограждение.

Благоустройство Заречного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU