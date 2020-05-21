2020-05-21T11:06:36+03:00
Общество

Свыше 8 млрд рублей разместили уральцы во вкладе «Помню. Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы

Вадим Бегун
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Более 19 тысяч клиентов Уральского банка Сбербанка открыли вклад «Помню. Горжусь», запущенный к 75-летию Великой Победы. Общая сумма вложений превысила 8 млрд рублей.

На территории Тюменской области вклад открыли порядка 2 тысяч клиентов банка на общую сумму 1 млрд рублей.

Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Открывая вклад «Помню. Горжусь», наши клиенты не только размещают средства под повышенный процент, но и оказывают благотворительную помощь ветеранам. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», который адресно помогает участникам боевых действий, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Так банк формирует новую благотворительную традицию.

Владислав Шиленко, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Появление вкладов с повышенной процентной ставкой ко Дню Победы стало хорошей традицией в Сбербанке. В этот юбилейный год, открывая вклад, наши клиенты помогают ветеранам, которые живут среди нас и нуждаются в поддержке. Также, используя другие продукты и сервисы банка, наши клиенты помогают ветеранам вместе с нами. На сегодняшний день Сбербанк в сотрудничестве с благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» смог собрать более 42 млн рублей.

Открыть вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% можно до 31 мая 2020 года включительно. Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный не ограничен. Срок размещения средств – 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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