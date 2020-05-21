2020-05-21T11:10:08+03:00
Общество

В новой Конституции отметят важность достойной оплаты труда

Это повысит значимость рабочих профессий
Вадим Бегун
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В новой Конституции отметят важность достойной оплаты труда. Фото - pixabay.com.В новой Конституции отметят важность достойной оплаты труда. Фото - pixabay.com.
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Закрепление в Конституции РФ нормы о достойной оплате труда для работающего населения станет одним из важных элементов социальной поддержки граждан. Об этом заявила депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева.

– На сегодняшний день уже проведена большая работа по повышению доходов населения, занятого в различных сферах. Так, во многих бюджетных организациях проведена индексация. Можно сравнить зарплаты работников детских садов и других учреждений несколько лет назад и сейчас – разница будет достаточно существенная. Но если будут приняты соответствующие поправки об установлении определенного уровня зарплат, это станет хорошим подспорьем не только для специалистов бюджетной сферы, но и в частном секторе, – отметила Селезнева.

Депутат полностью поддерживает предложенные поправки в главный документ страны. По ее словам, во времена Советского Союза всё зависело от человека труда и отношение к нему было соответствующее. Поэтому и сейчас важно сформировать уважение к работающему населению, которое должно отражаться в уровне доходов.

Напомним, что в статье Конституции говорится об уважении к труду граждан и защите их трудовых прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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