Тюменские предприятия нуждаются в слесарях и разнорабочих

21 Май 2020 2020-05-21T11:14:55+03:00

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21 мая – День защиты от безработицы. В 2020 году дату празднуют 30-й раз. Цель праздника – борьба с незанятостью и ее последствиями.

Уровень безработицы – это отношение численности безработных к численности рабочей силы, в марте 2020 года в России он составил 4,7%. В том время как в феврале доля безработных составляла 4,6%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в марте 2020 г. по РФ составила 74,9 млн человек, из них 71,4 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

– К сожалению, в связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса мы действительно столкнулись со значительным увеличением числа безработных. Не всем компаниям удалось сохранить рабочие места в полном объеме, а часть организаций закрылась совсем. Напомню, что люди, потерявшие работу после 1 марта текущего года, могут претендовать на максимальный размер пособия по безработице, а также на доплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Надеюсь, что ситуация постепенно наладится и число людей, оставшихся без работы, будет сокращаться. Найти новую работу можно также через службу занятости, подав заявление на портале «Работа в России», – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы.

За март – апрель в РФ было зарегистрировано 735 тысяч новых безработных и общее количество составило 1 млн 243 тыс. человек. В Минтруда не исключают, что к концу года без работы в России могут остаться до 6 млн человек.

– Часть компаний смогла организовать сотрудников на удаленную работу. Некоторые оставили сотрудников на содержании, хотя по факту люди совсем не работают, – поделилась Светлана Чуйкова, директор кадрового центра «Авантаж». – Обострилась и без того сложная ситуация с рабочими кадрами. В аврале предприятия в сфере производства, строительства, услуг, на которых работали трудовые мигранты. Весна – сезон, когда они массово приезжают в РФ. В наш кадровый центр сыпятся заявки на рабочие специальности, в основном это слесари, сварщики, каменщики, монтажники, разнорабочие. Также нуждаются в дополнительном персонале торговля продуктами питания, службы доставки, интернет-магазины, транспорт и логистика, аграрии, фармацевтика, охрана и IT-компании».

Кстати, впервые российские граждане отметили праздник в 1992 году, спустя год после начала работы службы занятости населения. Его инициаторами выступили средства массовой информации.