2020-05-21T09:02:29+03:00
Общество

Ольга Простнева: «Поправки в Конституцию обеспечат зеленый коридор инновационным проектам»

По мнению женщины, научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов
Вадим Бегун
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Ольга Простнева: «Поправки в Конституцию обеспечат зеленый коридор инновационным проектам». Фото - pixabay.com.Ольга Простнева: «Поправки в Конституцию обеспечат зеленый коридор инновационным проектам». Фото - pixabay.com.
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При внесении в Конституцию поправок, касающихся научно-технического развития страны, отрасль инновационных разработок в России получит мощный импульс для развития с опорой на государственную поддержку и сотрудничество. Такую мысль высказала директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

– Поддержка научно-технологического развития, заявленная в поправках к Конституции, призвана облегчить путь отечественных научных разработок и инновационных компаний. Принятие такой поправки означает принятие курса на новое регулирование отрасли, совершенствование нормативно-правового поля. Это сигнал к тому, чтобы менять ситуацию, обеспечивая зеленый коридор российским инновационным проектам, – отметила Простнева.

Закрепление в Конституции положений о государственной политике в сфере научно-технического развития страны будет иметь большое значение для отрасли, которая практически никак не отражена в действующем тексте Основного закона. Как отмечают эксперты, с момента написания Конституции 1993 года технический прогресс сделал огромный шаг вперед. И оценка роли этого сегмента в жизни государства и общества требует пересмотра.

Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. Таким образом, главный нормативно-правовой акт будет отвечать современным реалиям и мировым трендам, подчеркивают представители инновационной сферы, инициировавшие данные поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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