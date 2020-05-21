2020-05-21T08:51:05+03:00
Происшествия

В Тюмени немецкий дог накинулся на женщину

За такой поступок собаки ответит ее хозяйка
Вадим Бегун
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В Тюмени немецкий дог накинулся на женщину. Фото - pixabay.com.В Тюмени немецкий дог накинулся на женщину. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени хозяйка немецкого дога выплатит денежную компенсацию своей соседке, которую покусала собака. Печальный инцидент произошел вечером 15 сентября 2019 года во дворе дома.

Пес во время прогулки с хозяйкой накинулся на соседку, повалил ее на землю и покусал. В марте 2020 года пострадавшая обратилась в Калининский районный суд с иском о возмещении морального и материального вреда.

– Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры, так как он вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд взыскал с ответчицы в пользу потерпевшей 66 183 рубля в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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