2020-05-21T08:49:05+03:00
Общество

В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения

Эта ограничительная мера действует уже с сегодняшнего дня [схема]
Вадим Бегун
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В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения.В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения.Фото: Ольга Крыльцова
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По автодороге ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск временно запретили ездить. Ограничительная мера действует с сегодняшнего дня, 21 мая.

– На участке автодороги восстанавливают плиты перекрытия проезжей части моста, расположенного на км 236+993. Объезд для транзитного транспорта возможен через съезд с автодороги Р-404, км 236 – а/д Тобольск – Байгара – Первые Салы – улица Тимофея Чаркова – выезд на а/д Р-404, км 243+500, – сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

В компании попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Схема предоставлена "Уралуправтодором".

Схема предоставлена "Уралуправтодором".

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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