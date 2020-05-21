21 Май 2020 2020-05-21T08:49:05+03:00

В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения. Фото: Ольга Крыльцова

Эта ограничительная мера действует уже с сегодняшнего дня [схема]

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По автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск временно запретили ездить. Ограничительная мера действует с сегодняшнего дня, 21 мая.

– На участке автодороги восстанавливают плиты перекрытия проезжей части моста, расположенного на км 236+993. Объезд для транзитного транспорта возможен через съезд с автодороги Р-404, км 236 – а/д Тобольск – Байгара – Первые Салы – улица Тимофея Чаркова – выезд на а/д Р-404, км 243+500, – сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

В компании попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Схема предоставлена "Уралуправтодором".

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU