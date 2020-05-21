Тюменский «Водоканал» возглавил молодой экономист

21 Май 2020 2020-05-21T08:17:56+03:00

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Генеральным директором «Росводоканал Тюмень» назначен Андрей Максимов. Ему всего 40 лет.

Андрей Анатольевич в 1999 году окончил Нижневартовский нефтяной техникум по специальности «Техник-механик». В 2011-ом получил квалификацию «экономист» после обучения в институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. В 2017 году защитил диплом магистра в Тюменском индустриальном университете по специальности «Строительство».

– Перед топ-менеджером стоят задачи по повышению эффективности работы с потребителями, внедрению новых клиентских сервисов и цифровых технологий, реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ, – сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

В компании также отметили, что у них Максимов работает с ноября 2014 года. Сначала он занимал должность директора по капитальному строительству, затем – главного инженера предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU