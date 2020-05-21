2020-05-21T08:19:40+03:00
Общество

В этом году в Тюмени посадят около 10 тысяч деревьев

На все зеленые насаждения действует гарантия
Вадим Бегун
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В этом году в Тюмени посадят около 19 тысяч деревьев. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В этом году в Тюмени посадят около 19 тысяч деревьев. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени уже третий год подряд планируют высадить около 10 тысяч крупномерных саженцев деревьев. Уже отобраны подрядные организации, которые будут заниматься озеленением города. На все высаженные зеленые насаждения действует гарантия: три года на хвойные породы деревьев и два года на лиственные.

– Работа по высадке насаждений носит публичный характер: все планы понятны, прозрачны, размещены в открытом доступе на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Зеленый город». На карте города отображены территории, где будут высажены деревья в этом году, а также данные за прошлый. В 2020 году работы по озеленению будут проведены на 448 объектах, – сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

По его словам, саженцы высадят на тех территориях, которые либо создаются вновь, либо ремонтируются. На последних обязательно проводится омолаживающая обрезка растущих на них деревьев, сносятся сухостойные и аварийные представители флоры, если необходимо, высаживаются новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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