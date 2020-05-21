Погода на 21 мая в Тюмени: дожди продолжаются

21 Май 2020 2020-05-21T07:38:08+03:00

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Сегодня, 21 мая, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 10 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь, то грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.

ИСТОЧНИК KP.RU