2020-05-21T07:40:36+03:00
Происшествия

Тюменская компания выплатит почти миллион рублей сыну погибшего в ДТП работника

Юридическое лицо должно возместить моральный вред
Вадим Бегун
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Тюменская компания выплатит почти миллион рублей сыну погибшего в ДТП работника.Тюменская компания выплатит почти миллион рублей сыну погибшего в ДТП работника.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области мужчина взыскал крупную сумму компенсации морального вреда с ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за смерть своего отца. Мужчина погиб при исполнении трудовых обязанностей в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

23 марта 2018 года водитель «Лады-212140», принадлежавшей компании, на автодороге на Самотлорском месторождении в Нижневартовском районе не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. Водитель и пассажир легковушки погибли, оба были работниками указанной выше организации. Виновным признали водителя «Лады», в связи с его смертью уголовное дело не возбуждали.

– В ноябре 2019 года сын погибшего пассажира обратился в суд с иском к ООО о взыскании компенсации морального вреда. В январе 2020 года Тюменский районный суд вынес решение о взыскании с организации в пользу тюменца морального вреда в размере 900 тысяч рублей, а также 17,1 тысячи судебных расходов, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ответчик обжаловал решение суда, но жалобу оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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