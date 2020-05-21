2020-05-21T07:40:20+03:00
Происшествия

Обидчивый тюменец повредил автомобиль коллеги

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Обидчивый тюменец повредил автомобиль коллеги.Обидчивый тюменец повредил автомобиль коллеги.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступила информация о повреждении автомобиля, находящегося у административного здания. На указанный адрес в незамедлительном порядке выехал наряд патрульно-постовой службы полиции.

На месте стражи правопорядка задержали и доставили в отдел полиции 44-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что тюменцы, будучи коллегами, часто конфликтовали из-за личной неприязни. В день преступления подозреваемый назначил встречу заявителю, чтобы выяснить их отношения.

– Мужчины не смогли пойти на примирение и перешли к взаимным оскорблениям. Затем злоумышленник решил отомстить товарищу и повредить его транспорт. Фигурант разбил стекла автомобиля марки «ДЭУ Матиз», а также проткнул колеса. Сумма ущерба составляет 20 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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