21 Май 2020 2020-05-21T07:42:05+03:00

Тюменец повелся на новую схему мошенников и потерял почти 200 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.

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Тюменские полицейские предупреждают горожан о новых схемах мошеннических действий. Один местный житель уже попался на уловку злоумышленников.

Как стало известно, на сотовый телефон тюменцу поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший предложил клиенту установить мобильное приложение и привязать его к банковской карте, рассказав при этом обо всех плюсах его использования.

– 42-летний мужчина выполнил инструкции мошенника, после чего с его карты автоматически списались все деньги. Сумма ущерба составила свыше 191 тысячи рублей. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Несмотря на регулярные предупреждения полиции, местные жители продолжают отдавать деньги мошенникам. Большинство из них действуют по стандартной схеме. Однако злоумышленники не дремлют и изобретают новые способы обмана граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU