2020-05-20T16:17:22+03:00
Общество

В Тюмени сократили сроки опрессовок

Все работы должны завершиться 21 августа
Вадим Бегун
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В Тюмени сократили сроки опрессовок. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени сократили сроки опрессовок. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени планируют сократить сроки опрессовок. Все работы должны завершиться 21 августа.

По информации УСТЭК, первыми будут опрессованы микрорайон Тура и заречные микрорайоны. Во вторую очередь профилактические работы проведут в микрорайонах, приближенных к ТЭЦ-2, вдоль объездной дороги до жилого района Плеханово и Дома Обороны.

Третий этап пройдет на территории КПД, четвертый и пятый – в историческом и деловом центре города. Шестой – район улиц 50 лет Октября – Мельникайте, седьмой – район пересечения Червишевского и Московского трактов. Подробнее сроки производства работ можно посмотреть на этом сайте.

– Особенность опрессовок этого года – сокращение сроков проведения работ и, следовательно, отключения горячего водоснабжения. Мы последовательно над этим работаем и в последующие годы вместе с тепловиками будем развивать эту тенденцию, – сообщил Павел Перевалов.

Так, первый этап планируется провести за 14 дней, второй – за 13, а все последующие – по 12 дней каждый. Таким образом, общий срок опрессовочных работ по городу сокращен на 11 дней. Все работы должны завершиться 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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