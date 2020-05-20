2020-05-20T15:07:58+03:00
Недвижимость

Участок дороги Тюмень-Нижняя Тавда отремонтировали за два месяца

Всего дорожники обновили более 12 километров покрытия
Вадим Бегун
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Участок дороги Тюмень-Нижняя Тавда отремонтировали за два месяца. Фото - ГУС ТО.Участок дороги Тюмень-Нижняя Тавда отремонтировали за два месяца. Фото - ГУС ТО.
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В Тюменской области отремонтировали дорожное полотно на участке региональной дороги Тюмень-Нижняя Тавда. Всего в апреле и мае дорожники обновили более двенадцати километров дороги в районе транспортной развязки с объездной.

– В течение двух месяцев выполнялись работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, с последующим устройством двухслойного покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплению обочин асфальтогранулятом, восстановлению существующих автобусных остановок и тротуаров, замене барьерного ограждения и дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что это первый участок дороги регионального значения, который отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Всего в рамках нацпроекта обновлению подлежат 34 километра региональных дорог на территории Тюменской агломерации (Тюмень и Тюменский район). Общая протяженность ремонта составит более 170 километров.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области взаимодействие с населением в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» происходит на всех уровнях и через разные каналы коммуникации. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в их числе: официальный интернет-ресурс проекта (bkdrf.ru), сообщества национального проекта в социальных сетях, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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