2020-05-20T13:01:03+03:00
Общество

В Тюменском районе после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома

Администрация не предпринимала никаких мер
Вадим Бегун
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В Тюменском районе после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома. Фото - pixabay.com.В Тюменском районе после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе снесли десять многоквартирных домов, признанных аварийными. Это было сделано после проверки прокуратурой исполнения администрацией Богандинского муниципального образования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– Установлено, что на территории МО находились 10 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцы из них переселены, однако администрация не принимала мер по сносу ветхого жилья, представлявшего опасность для окружающих, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в адрес главы муниципального образования было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения аварийные дома снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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