2020-05-20T12:52:21+03:00
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Анна Москвина: «Общество должно почувствовать ответственность за братьев наших меньших»

Она прокомментировала поправки в Конституцию, призванные защитить животных
Вадим Бегун
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Анна Москвина: «Общество должно почувствовать ответственность за братьев наших меньших». Фото - pixabay.com.Анна Москвина: «Общество должно почувствовать ответственность за братьев наших меньших». Фото - pixabay.com.
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Председатель тюменской областной общественной организации «Общество защиты животных» Анна Москвина заявила, что сегодня существует проблема ответственности за жестокое обращение с животными. По ее словам, такие факты вызывают очень сильное негодование в обществе, однако виновные не всегда несут серьезное наказание. Поправки должны стать основой для формирования правовых норм, предусматривающих ответственность за неправомерные действия в отношении животных.

– В то же время, помимо охраны жизни и здоровья братьев меньших, необходимы воспитательные меры, чтобы формировать у подрастающего поколения гуманное отношение к животным. В последние годы в нашей стране было множество резонансных историй, связанных с жестоким обращением с животными. Неудивительно, что эта тема вызвала интерес у рабочей группы по внесению поправок. И это очень обнадеживает. Необходимо дать понять, что животные находятся под такой же защитой государства и закона, как и люди. Общество должно почувствовать свою ответственность за братьев наших меньших, – отметила Анна Москвина.

Напомним, что в соответствии с одной из поправок в Конституции России будет закреплена норма о формировании в обществе ответственного отношения к животным. Таким образом, инициаторы поправки подчеркивают, что обновленный документ будет являться Конституцией гуманного общества. Защита прав животных будет одной из государственных задач правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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