Тюменских школьников и студентов приглашают на первый региональный «РобоКод-2020»

20 Май 2020 2020-05-20T10:22:43+03:00

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Первые областные онлайн-соревнования по робототехнике, программированию и моделированию «РобоКод-2020» для ребят от 9 до 19 лет пройдут 28 мая. Их организатором выступит Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области.

Онлайн-состязания пройдут по нескольким направлениям: творческая категория, «Кот в мешке», олимпиада «3D моделирование», Arduino. Участникам предстоит мериться силами в рамках отведенного времени, а некоторые задания можно будет выполнять что называется «до победного».

– В творческой категории школьникам предлагают придумать, создать и запрограммировать устройство, которое сможет помочь людям при выполнении их деятельности и станет источником положительных эмоций. Направление «Кот в мешке» включает разработку мобильной робототехнической системы в интерактивном режиме имитационного моделирования для решения поставленной задачи и проверку выполнения задания на виртуальном соревновательном поле, – рассказывают организаторы.

Также стало известно, что в олимпиаде по ЗД-моделированию для создания равных возможностей детям выдается задание с учетом их возрастной категории. За 4 часа ребята создадут чертеж модели, виртуальную цифровую объемную модель, сделают модель сборочной единицы. В направлении Arduino задания могут включать работу со светодиодами или светодиодными матрицами, сервоприводами, электродвигателями постоянного тока.

Соревнования проводятся по регламентам, опубликованным на официальном сайте Колледжа цифровых и педагогических технологий в разделе «Региональный ресурсный центр». Подведут итоги и опубликуют рейтинговую таблицу уже на следующий день. Участники получат сертификаты, а победителей и призеров наградят дипломами и ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU