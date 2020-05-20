Кирилл Харитонов: «Тему экологии нужно развивать с детского сада»

20 Май 2020 2020-05-20T10:06:52+03:00

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Заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе РФ Кирилл Харитонов оценил инициативу по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Он заявил, что тему экологии нужно развивать с детских садов.

– Это должно стать частью воспитания новых поколений граждан, тогда можно рассчитывать на то, что тема бережного отношения к окружающей среде выйдет на новый уровень. Мы, молодежь, в рамках различных объединений проводим различные акции в защиту окружающей среды, субботники и многое другое, что доказывает, что эти проблемы волнуют молодых россиян. Если данный аспект будет подчеркнут в Конституции, это можно только приветствовать. Но за этим должны последовать конкретные предложения и действия, – сказал Кирилл Харитонов.

Он также отметил, что важно помнить о конечных целях, чтобы экологическая повестка не становилась средством для различного рода манипуляций. Вопросы должны подниматься и обсуждаться исключительно в конструктивном ключе.

Напомним, что с инициативой закрепить в высшем нормативном правовом акте страны обязанность государства заниматься защитой окружающей среды как одну из приоритетных задач выступил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев. Он отметил, что экология становится одной из глобальных проблем человечества, и обратил внимание на проблемы, связанные с глобальным потеплением, утилизацией отходов и вредных выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU