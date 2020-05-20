2020-05-20T10:03:31+03:00
Общество

Из Тюмени снова можно улететь в Москву и Санкт-Петербург

Полеты станут доступны с 1 июня
Вадим Бегун
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Из Тюмени снова можно улететь в Москву и Санкт-Петербург. Фото - pixabay.com.Из Тюмени снова можно улететь в Москву и Санкт-Петербург. Фото - pixabay.com.
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Из Тюмени вновь начнут совершаться регулярные рейсы. Полеты по нескольким направлениям будут доступны уже с 1 июня, передает "МегаТюмень".

– Забронировать и купить билет можно на сайте авиаперевозчиков. Из Рощино с июня доступны направления в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Сочи, Симферополь и Анапу, – сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился на 85% по внутренним направлениям, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям – на 100%. Теперь аэропорт работает с шести утра до семи вечера, ночью воздушная гавань закрыта.

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Это касается международных направлений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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