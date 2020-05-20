Из Тюмени снова можно улететь в Москву и Санкт-Петербург
Из Тюмени вновь начнут совершаться регулярные рейсы. Полеты по нескольким направлениям будут доступны уже с 1 июня, передает "МегаТюмень".
– Забронировать и купить билет можно на сайте авиаперевозчиков. Из Рощино с июня доступны направления в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Сочи, Симферополь и Анапу, – сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился на 85% по внутренним направлениям, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям – на 100%. Теперь аэропорт работает с шести утра до семи вечера, ночью воздушная гавань закрыта.
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ИСТОЧНИК KP.RU