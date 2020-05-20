В Тюмени шесть человек отравились метадоном и скончались

20 Май 2020 2020-05-20T09:23:45+03:00

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В Тюмени с начала 2020 года отравились метадоном более двадцати местных жителей. Шестерых из них врачам спасти не удалось.

– Отравление этим очень опасным синтетическим наркотиком опийной группы протекает крайне тяжело. Одновременно начинают отказывать многие органы и системы: легкие, печень, почки и другие – в зависимости от возраста пациента и имеющихся хронических заболеваний. До нынешнего года в регионе изредка отмечались единичные случаи отравления этим наркотиком. Например, за весь 2019 год было всего три таких пациента, – рассказала главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Чайковская.

По ее словам, среди пострадавших преобладают мужчины от 20 до 45 лет, и далеко не все они имеют давнюю наркотическую зависимость. Есть те, кто прежде пробовал принимать растительные наркотики, которые считал легкими, но первый же прием метадона привел их на больничную койку.

– В настоящее время в отделении токсикологии находятся на лечении четыре пациента, отравившихся метадоном, в том числе одна женщина. Один из мужчин – в крайне тяжелом состоянии, обусловленном тем, что он перенес клиническую смерть еще на догоспитальном этапе. Сейчас функции всех его органов выполняет медицинское оборудование. И восстановятся ли функции этих органов в дальнейшем, прогнозировать сложно, – сообщает пресс-секретарь ОКБ № 2 Дарья Ровбут.

Остальным мужчинам потребовалась искусственная вентиляция легких, но сейчас оба дышат уже самостоятельно. Женщина в сознании, она также получает всю необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU