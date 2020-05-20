Жилой район «Айвазовский» в Тюмени продолжает развиваться при финансовой поддержке Сбербанка

20 Май 2020 2020-05-20T09:20:13+03:00

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Западно-Сибирским отделением Сбербанка утвержден новый кредитный лимит на строительство второй очереди (ГП3) жилого района «Айвазовский» в Тюмени (застройщик – ООО «ЭНКО Инвест»). Объем инвестиций банка составит 1,42 млрд рублей на срок до конца 2024 года. Сделка предусматривает продажу квартир с использованием счетов эскроу и применением комплексного предложения от Сбербанка, которое позволяет клиентам при оформлении ипотеки получить скидку до 4 процентных пунктов от базовой ставки для программ кредитования по приобретению строящегося жилья.

С 2018 года в жилом районе «Айвазовский» при поддержке Сбербанка успешно реализуется строительство первого этапа – ГП1 и ГП2. Плановый ввод в эксплуатацию – 4-й квартал 2020 года. В целом в районе предполагается строительство 12 домов переменной этажности общей площадью 541 тысяча квадратных метров.

Жилой комплекс «Айвазовский» расположен в живописном месте на берегу реки Туры в центральной части города Тюмени. Соседство с озерами Алебашево, Круглое и лесопарком имени Гагарина делает комплекс уникальным. Архитектурный облик домов выполнен в неоклассическом стиле. Лаконичные фасады, просторные входные группы с витражным остеклением создают публичную среду в районе эстетичной и легкой. Строительство «Айвазовского» является началом создания нового района комплексной застройки на левом берегу Туры в Тюмени. По завершении работ у проекта есть все шансы стать открыточной частью города. Проектные декларации размещены на сайте строительной компании.

У группы компаний «ЭНКО» уже есть успешный опыт развития новых территорий – Тюменская слобода некогда была незастроенным полем, теперь это самый крупный и динамично развивающийся молодой район города с развитой инфраструктурой и насыщенной культурной жизнью жителей.

Сбербанк и группа компаний «ЭНКО» всесторонне развивают партнерские отношения. Для оценки жилого района «Айвазовский» и выявления потенциала дочерняя компания Сбербанка Strategy Partners провела коммерческий аудит. В ходе маркетингового исследования был подробно изучен проект, его соответствие концепции спроса на рынке Тюмени, а также маркетинговая политика застройщика. По результатам исследования проект «Айвазовский» получил положительное заключение от Strategy Partners.

Фото - Сбербанк.

Компания Strategy Partners входит в топ-3 стратегических консультантов российского рынка. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес стратегии и внедрения операционных улучшений для средних и крупных российских и международных корпораций, инвестиционных банков, фондов и государственных институтов.

– Сбербанк активно участвует в финансировании строительства жилой недвижимости группы компаний «ЭНКО». Финансирование проекта «Айвазовский» реализуется в несколько этапов – синхронно со строительством. На данный момент все существующие этапы финансирует Сбербанк, и мы искренне надеемся на плодотворное сотрудничество до завершения строительства всего проекта, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Группа компаний «ЭНКО» помимо финансовой поддержки банка регулярно пользуется и услугами компаний, входящих в экосистему Сбербанка. Данные услуги помогают нашим партнерам развиваться и привлекать потенциально заинтересованную аудиторию.

Дочерняя компания Segmento помогает группе компаний «ЭНКО» анализировать поведение потенциальных клиентов и настроить таргетированную рекламу на пользователей, соответствующих необходимым критериям. Медицинский сервис DocDoc позволяет получать покупателям квартир жилого района «Айвазовский» безлимитные онлайн-услуги от опытных врачей разных специальностей (педиатр, терапевт, хирург, гастроэнтеролог, ревматолог, психотерапевт и др.).

– Жилой район «Айвазовский» – флагманский проект для нашей компании, и мы уверены, что он станет визитной карточкой Тюмени в целом. Конечно, для реализации столь масштабного проекта необходимо и участие серьезных партнеров, поэтому логично, что проект мы реализуем в партнерстве с крупнейшим банком страны – Сбербанком. Благодаря участию партнеров и нашей слаженной работе «Айвазовский» строится очень быстро – первые дома будут сданы уже в конце 2020 года. Уникальность концепции и высокие темпы строительства привлекают потребителей, и это в том числе позволило специалистам Сбербанка высоко оценить «Айвазовский». Для покупателей сейчас очень важна надежность застройщика, а кредо нашей компании – сдача всех домов точно в срок или даже раньше. Так же будет и с «Айвазовским», – прокомментировала генеральный директор «ЭНКО ГРУПП» Елена Низамова.