Тюменский депутат оценила меры поддержки семей с детьми

19 Май 2020 2020-05-19T15:59:37+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова предполагает, что последовательная реализация мер поддержки и развития семей позволит сократить финансовые риски для семейных бюджетов. По ее мнению, это в сегодняшних условиях непростой социально-экономической ситуации просто необходимо.

– За два прошедших года появилось много новых мер поддержки семей с детьми – это дополнительные выплаты и пособия на детей, расширение круга получателей материнского капитала, программы льготного ипотечного кредитования, а также сокращение и полная ликвидация очередей в ясли и детские сады, – прокомментировала региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова,

Напомним, 11 мая Владимир Путин объявил о том, что на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Глава государства вводит поддержку семьям с детьми вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU