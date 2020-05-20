2020-05-20T06:54:26+03:00
Общество

Погода на 20 мая в Тюмени: днем пройдет дождь

Солнце выглянет лишь ближе к вечеру
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени днем пройдет дождь. Фото - pixabay.com.В Тюмени днем пройдет дождь. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 мая, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Днем ожидается дождь, который до наступления вечера должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 8 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

20 мая – день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой тюменец выплатит сотни тысяч рублей сбитому им на перекрестке пешеходу
Тюменцы установят рекорд на массовый танец в онлайн-пространстве
В Тюмени друзья угнали авто, попав в салон через багажник
Погода на 20 мая в Тюмени: днем пройдет дождь
Тюменский депутат оценила меры поддержки семей с детьми
В тобольском суде впервые рассмотрят дело с участием присяжных заседателей
Сотрудники тюменской скорой не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом
В Тюменской области клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со специальной скидкой
Александр Моор информационно поддержал тюменских предпринимателей
Ольга Ройтблат прокомментировала поправки в Конституцию о соцгарантиях
Автоинспекторы увезли в больницу маленького тюменца, который травмировался о качели
В Тюменской области преодолен экватор посевной
Алексей Салмин: «Поправки в Конституцию имеют большое значение для культуры»
Тюменским пригородным электричкам добавят вагоны
Первую пешеходную улицу Тюмени ждут необычные функциональные решения
В Тюмени помогли мужчине, у которого из тела вышел кардиостимулятор из-за тонкой кожи
В поселке Винзили приступили к устройству фундамента крытого ледового корта
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2020 года увеличилось на 46 человек
«Девочка плакала»: пьяная тюменка с дочкой на авто устроила гонки с инспекторами ГИБДД
ТОДЭП получило очередной контракт на ремонт тюменских дорог
В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить»
Жителя Тюмени оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции
В медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании
В Тюмени жители нескольких улиц останутся без воды из-за подключения нового водопровода
На улице Мельникайте в Тюмени «Мерседес» на скорости влетел в столб