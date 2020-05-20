Погода на 20 мая в Тюмени: днем пройдет дождь

20 Май 2020 2020-05-20T06:54:26+03:00

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Сегодня, 20 мая, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Днем ожидается дождь, который до наступления вечера должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 8 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

20 мая – день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU