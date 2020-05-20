2020-05-20T05:40:24+03:00
Происшествия

В Тюмени друзья угнали авто, попав в салон через багажник

По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени друзья угнали авто, попав в салон через багажник. Фото - pixabay.com.В Тюмени друзья угнали авто, попав в салон через багажник. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту Короллу», однако водитель не смог предоставить документы на транспорт. Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек находится в нетрезвом состоянии. Его вместе с пассажиром доставили в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку.

Выяснилось, что молодые люди через багажник проникли в салон чужого авто, взяли в бардачке ключи, завели машину и поехали кататься. Найденные в салоне три тысячи рублей злоумышленники потратили на алкоголь и еду.

– До угона иномарки они проникли в еще один автомобиль, откуда похитили солнцезащитные очки и панель от автомагнитолы. Украденное обнаружено в угнанной «Тойоте» и уже передано законному владельцу. Обратившийся по факту угона хозяин иномарки забрал ее со штрафстоянки, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. В настоящее время оба молодых человека находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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