В Тюмени друзья угнали авто, попав в салон через багажник

20 Май 2020 2020-05-20T05:40:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту Короллу», однако водитель не смог предоставить документы на транспорт. Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек находится в нетрезвом состоянии. Его вместе с пассажиром доставили в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку.

Выяснилось, что молодые люди через багажник проникли в салон чужого авто, взяли в бардачке ключи, завели машину и поехали кататься. Найденные в салоне три тысячи рублей злоумышленники потратили на алкоголь и еду.

– До угона иномарки они проникли в еще один автомобиль, откуда похитили солнцезащитные очки и панель от автомагнитолы. Украденное обнаружено в угнанной «Тойоте» и уже передано законному владельцу. Обратившийся по факту угона хозяин иномарки забрал ее со штрафстоянки, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. В настоящее время оба молодых человека находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU