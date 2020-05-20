Тюменцы установят рекорд на массовый танец в онлайн-пространстве

20 Май 2020 2020-05-20T06:57:45+03:00

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Флешмоб «Танцуй, Тюмень» пройдет в этом году в онлайн-формате. Организаторы попробуют набрать в онлайн-пространстве 2020 участников и советуют потенциальным танцорам не упустить шанс стать частью истории.

– В официальной группе https://vk.com/tmnckit уже с 18 мая размещаются видеоуроки, которые обучат всех желающих популярному танцу. Участники могут танцевать где угодно: дома или на даче, самое главное, выложить видео в соцсети с хэштегом #танцуйтюмень, – сообщили в департаменте культуры.

Фото - организаторы.

Напомним, проект стартовал в 2018 году и проходил на шести городских площадках во время празднования Дня города. Тогда количество участников составило 2427 человек. В этом году организаторы решили поставить рекорд в онлайн-режиме и еще раз доказать, что Тюмень по праву носит звание «Лучший город Земли».

ИСТОЧНИК KP.RU