Молодой тюменец выплатит сотни тысяч рублей сбитому им на перекрестке пешеходу

20 Май 2020 2020-05-20T07:00:18+03:00

Кроме того, мужчине на один год ограничат свободу

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек нарушил правила дорожного движения и сбил человека.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 декабря 2019 года около 17.00 водитель на «Киа» на регулируемом перекрестке улиц Магистральной и Избышева решил объехать стоявшие впереди машины. Для этого он на красный сигнал светофора пересек сплошную линию, выехал на встречку и на зебре сбил молодого человека. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

– Суд назначил подсудимому один год ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы города и менять постоянное место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, предстоит один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU