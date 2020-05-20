Житель Тюмени привез в Тобольск килограмм наркотиков

20 Май 2020 2020-05-20T07:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тюмени. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце октября 2019 года тюменец специально приехал в соседний город для сбыта наркотиков через тайники. Вскоре он попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. 5 ноября наркодельца задержали оперативники возле одного из домов, в подъезде которого он сделал две закладки.

– В ходе его досмотра были обнаружены запрещенные вещества. Наркотики нашли на съемной квартире и в еще нескольких тайниках. Всего по делу было изъято более одного килограмма наркотических средств, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU