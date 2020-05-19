2020-05-19T16:43:24+03:00
Происшествия

В тобольском суде впервые рассмотрят дело с участием присяжных заседателей

Мужчину обвиняют в убийстве собутыльника
Вадим Бегун
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В тобольском суде впервые рассмотрят дело с участием присяжных заседателей. Фото - pixabay.com.В тобольском суде впервые рассмотрят дело с участием присяжных заседателей. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске обвиняемый в кровавом убийстве собутыльника попросил рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей. В настоящее время ведется набор.

– По версии следствия, убийство произошло 19 января. Пьянка в одной из так называемых «120-х общаг» 6 микрорайона Тобольска сопровождалась ссорой, но драки не случилось. Один из собутыльников, затаив зло, дождался, когда второй уснет, и, взяв нож, начал наносить им удары в грудь (5 ударов) и шею (7 ударов), и еще 2 удара ножом в лицо, – рассказали подробности дела в Тобольском городском суде.

В результате повреждения легкого, сердца, шеи и сильного кровотечения наступила смерть. Уголовное дело по статье 105 УК РФ расследовано и передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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