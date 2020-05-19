2020-05-19T15:00:35+03:00
Общество

В Тюменской области клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со специальной скидкой

Вадим Бегун
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В Тюменской области клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со специальной скидкой. Фото - Сбербанк.В Тюменской области клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со специальной скидкой. Фото - Сбербанк.
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Покупателям, которые воспользуются сервисом подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик, застройщики предлагают индивидуальные скидки до 1,5%.

После подачи заявки на ипотеку клиент может заполнить форму подбора квартиры на сайте ДомКлик, указав желаемые параметры недвижимости. Затем ему в личном сообщении придет перечень персональных предложений от застройщиков. Прямо в чате клиент имеет возможность забронировать квартиру со специальной скидкой. Этот дисконт суммируется со всеми действующими акциями застройщиков.

– Теперь клиенты смогут быстро и не выходя из дома найти подходящую квартиру и получить выгодные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. К сервису подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик уже подключились 18 крупнейших застройщиков Тюменской области, которые предлагают клиентам квартиры в 27 жилых комплексах, – отмечает управляющий Западно-Сибирском отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, ранее Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.

Сейчас приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке – от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми – 4,7% годовых.

Подать заявку на ипотеку от Сбербанка и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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