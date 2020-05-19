2020-05-19T14:39:44+03:00
Политика

Ольга Ройтблат прокомментировала поправки в Конституцию о соцгарантиях

МРОТ должен быть не меньше величины прожиточного минимума, уверена женщина
Вадим Бегун
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Ольга Ройтблат прокомментировала поправки в Конституцию о соцгарантиях. Фото со странички в "ВКонтакте" Ольги Ройтблат.Ольга Ройтблат прокомментировала поправки в Конституцию о соцгарантиях. Фото со странички в "ВКонтакте" Ольги Ройтблат.
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Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования заявила, что защита прав трудящихся обязана осуществляться вне зависимости от того, кто будет руководить страной или занимать кресло премьер-министра. По мнению Ольги Ройтблат, МРОТ должен быть не меньше величины прожиточного минимума.

– Президент сказал, что поправок поступило более 900. Я считаю, что это очень верно – закрепить социальные гарантии в основном законе страны. Одна из важнейших поправок – ежегодная индексация пенсий, не зря же ее поддержали 94 процента голосующих. А 96 процентов поддержали поправку о том, что государство обязано обеспечивать социальную поддержку детям. Конечно, детские выплаты, которые сейчас появились, – это огромное достижение, потому что это наше будущее, это достояние России, – поделилась сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области.

Стоит отметить, что большинство россиян поддерживают закрепление в Конституции социальных гарантий для граждан. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Поправки поддержали более 90 процентов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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