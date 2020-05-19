Автоинспекторы увезли в больницу маленького тюменца, который травмировался о качели
В Тюменской области инспекторы полка ДПС Динар Зульхариев и Руфат Каримов оперативно доставили в больницу ребенка. Мальчик получил травму головы от удара качелями.
Во время происшествия наряд ДПС контролировал движение на 12-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. К ним обратилась девушка, попросив доставить в больницу ее четырехлетнего сына. Женщина объяснила, что очень переживает за ребенка, получившего повреждение головы, из-за этого ей стало плохо.
– Она не была уверена, что сможет вести автомобиль, а на счету каждая минута. Полицейские приняли решение пересадить маму с малышом в патрульный автомобиль и оперативно довезли их до лечебного учреждения, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
Позже стало известно, что травма мальчика оказалось незначительной: обошлось без перелома. Его мама поблагодарила полицейских за отзывчивость и профессионализм.
ИСТОЧНИК KP.RU