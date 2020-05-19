19 Май 2020 2020-05-19T15:07:32+03:00

Автоинспекторы увезли в больницу маленького тюменца, который травмировался о качели. Фото - управление МВД по Тюменской области.

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В Тюменской области инспекторы полка ДПС Динар Зульхариев и Руфат Каримов оперативно доставили в больницу ребенка. Мальчик получил травму головы от удара качелями.

Во время происшествия наряд ДПС контролировал движение на 12-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. К ним обратилась девушка, попросив доставить в больницу ее четырехлетнего сына. Женщина объяснила, что очень переживает за ребенка, получившего повреждение головы, из-за этого ей стало плохо.

– Она не была уверена, что сможет вести автомобиль, а на счету каждая минута. Полицейские приняли решение пересадить маму с малышом в патрульный автомобиль и оперативно довезли их до лечебного учреждения, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Позже стало известно, что травма мальчика оказалось незначительной: обошлось без перелома. Его мама поблагодарила полицейских за отзывчивость и профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU