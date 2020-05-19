В Тюменской области преодолен экватор посевной

19 Май 2020 2020-05-19T15:06:00+03:00

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Яровой сев сельскохозяйственных культур в Тюменской области проведен более чем на 50 процентов. Это свыше 432 тысяч гектаров площадей из запланированных 809 тысяч гектаров.

– В лидерах Ишимский район, где аграрии на 19 мая засеяли уже 67 процентов полей. Следом идут Абатский и Сладковский районы, где выполнено уже 62 и 61 процент работ соответственно. А вот хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов могут похвастаться стопроцентным завершением сева технических культур, – заявили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в Сладковском, Омутинском и Вагайском районах уже завершена посадка картофеля. Что касается овощей открытого грунта, то они высажены на площади в 687 гектаров – это 48 процентов от запланированной площади. Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур, тюменские аграрии также проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что посевные работы в этом году начались на десять дней раньше обычного. В настоящее время погодные условия располагают к тому, чтобы завершить кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Полностью выполнен план посева гороха, он взойдет на площади почти 400 гектаров. Пшеница займет более пяти тысяч гектаров земли. На площади более одной тысячи четырехсот гектаров, что составляет 34 процентов плана, на сегодняшний день засеян ячмень. 125 гектаров уже занято овсом.

ИСТОЧНИК KP.RU