2020-05-19T13:17:23+03:00
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Алексей Салмин: «Поправки в Конституцию имеют большое значение для культуры»

Депутат уверен, что упадку этой сферы способствовала коммерциализация искусства
Вадим Бегун
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Алексей Салмин: «Поправки в Конституцию имею большое значение для культуры». Фото - Тюменская облдума.Алексей Салмин: «Поправки в Конституцию имею большое значение для культуры». Фото - Тюменская облдума.
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Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин прокомментировал поправки в Конституцию РФ, которые призваны подчеркнуть роль государства в развитии и поддержке культуры. По его словам, за последние десятилетия в России были утеряны многие культурные элементы, определяющие идентичность страны.

– В 90-е годы Россия сделала шаг в сторону принятия западных ценностей и наша страна в сфере культуры скатилась в большую помойку. Был сделан упор на низкопробные западные образцы, похабщину, безвкусицу, чаще делали выбор в пользу низкопробных «творений», зачастую не имеющих никакого отношения к культуре и искусству. И это относится не только к кинематографу, – уверен региональный координатор партийного проекта «Культура России».

Он отмечает, что сейчас почти никто не хочет учиться играть на балалайке и баяне, в быту никто не поет и не знает русских песен. Таким образом, необходимы меры, чтобы вернуть любовь к исконно русским элементам культуры.

– Государство, народ, который утрачивает свои корни, не имеет перспектив для дальнейшего развития. Культура – это не то, к чему люди потянутся сами, особенно молодежь. Это то, что нужно взращивать и передавать из поколения в поколение. Канала «Культура» для изменения ситуации недостаточно. А если, как и прежде, отвечать только самым низменным запросам населения, то мы получим общество, готовое удовлетворять только те потребности, которые мало отличают нас от животных, – заявил тюменский депутат.

Напомним, в соответствии с новыми поправками, Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства, таким же, как флаг, гимн или столица. Таким образом, в основном документе будет закреплено обязательство государства быть защитником нашей культуры и культурной самобытности всех народов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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