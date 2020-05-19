Тюменским пригородным электричкам добавят вагоны

19 Май 2020 2020-05-19T13:14:29+03:00

Это произойдет уже с сегодняшнего дня

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В Тюменской области с сегодняшнего дня, 19 мая, увеличивается количество вагонов на ряде поездов на направлении Вагай – Утяшево, Ишим – Вагай – Тюмень, Тюмень – Усть-Тавда – Тобольск и Тавда – Устье-Аха. Делается это только на летний период.

– В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех пригородных поездах ежедневно при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей. Специалисты обрабатывают сиденья, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта, – сообщили в пресс-службе РЖД.

Подробную информацию о движении поездов можно получить в железнодорожных пригородных кассах, мобильном приложении «Пригород» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России).

ИСТОЧНИК KP.RU