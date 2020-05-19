Первую пешеходную улицу Тюмени ждут необычные функциональные решения

19 Май 2020 2020-05-19T13:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в онлайн-формате состоялась очередная дизайн-сессия по функциональному наполнению улицы Дзержинского. В конце мая жителям города презентуют идею.

– Сейчас в стадии активного обсуждения находятся следующие идеи: городской фестиваль-погружение в историю деревянного зодчества и культуры региона с использованием современных технологий «Наличник-фест». Рассматривается идея сохранения истории улицы при помощи арок и тематических арт-объектов. Знакомство с бытом людей прошлых лет будет происходить через дворовые события и приобретение сувениров, – рассказали в пресс-службе мультицентра «Моя территория».

Накануне, 18 мая, стали известны итоги онлайн-опроса «Давай менять город вместе», где любой желающий на протяжении трех месяцев мог оставить ответы на предложенные вопросы по развитию и наполнению городской среды.

86 процентов опрошенных выступают за создание пешеходного квартала в Тюмени. Более 50 процентов жителей хотят видеть в городе больше парков и скверов с зелеными насаждениями. Эти инсайты рассмотрят в итоговых проектах по изменению пространства улицы Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU