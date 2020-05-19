В Тюмени помогли мужчине, у которого из тела вышел кардиостимулятор из-за тонкой кожи

19 Май 2020 2020-05-19T11:50:22+03:00

В Тюмени помогли мужчине, у которого из тела вышел кардиостимулятор. Фото - pixabay.com.

Горожанину установили аппарат еще в 2011 году

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В областную клиническую больницу № 1 обратился 69-летний тюменец. Мужчина сообщил, что кардиостимулятор, который ему установили еще в 2011 году, на полтора сантиметра вышел наружу. Это произошло из-за сильного истончения кожи.

– В ходе сложнейшей операции врачи удалили не только корпус старого кардиостимулятора, но и два электрода. Это потребовало особого мастерства от хирургов, потому что электроды со временем прирастают к оболочке сердца. Чтобы их удалить, нужны ювелирная точность и профессиональный опыт, – отметила пресс-секретарь медицинского учреждения Тамара Шаргина.

Операция проходила под местной анестезией. Специалисты выполнили все необходимые манипуляции через сосуд с помощью специального инструментария и установили новый кардиостимулятор.

Подобного рода операции выполняются только в клиниках, где есть хорошая кардиохирургическая поддержка: во время процедуры может экстренно понадобиться открытое вмешательство.

ИСТОЧНИК KP.RU