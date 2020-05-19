2020-05-19T13:18:28+03:00
Недвижимость

В поселке Винзили приступили к устройству фундамента крытого ледового корта

Общая площадь здания составляет более четырех тысяч квадратов
Вадим Бегун
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В поселке Винзили приступили к устройству фундамента крытого ледового корта. Фото - ГУ строительства Тюменской области.В поселке Винзили приступили к устройству фундамента крытого ледового корта. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В поселке Винзили Тюменского района продолжается строительство крытого ледового корта. В настоящее время ведутся работы нулевого цикла: уже готов котлован и идет монтаж фундамента, а также устройство колонн металлокаркаса.

Напомним, что строительство крытого ледового корта началось в феврале 2019 года. В будущем здесь будут проводить учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой, следж-хоккею, фигурному катанию и массовому катанию граждан. Общая площадь здания составит более четырех тысяч квадратных метров.

– В здании разместятся гардероб, медицинский кабинет, четыре раздевалки с душевыми и туалетами, помещениями для сушки одежды (в том числе два из них оборудованы для маломобильных групп населения), пункт проката с двумя кабинами для переодевания, зоной для хранения и сушки коньков. Срок окончания строительства по контракту – 30 июня 2021 года, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что сейчас ведется строительство крытого ледового катка и крытого бассейна в Тобольске, начались работы по благоустройству территории центра спортивной гимнастики в Тюмени, заключены контракты на строительство крытых бассейнов в городах Ялуторовске и Заводоуковске. Все эти объекты были выбраны жителями в ходе рейтингового голосования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре продолжается строительство трех детских садов: в микрорайонах Суходолье, Войновка и Ямальский-1. Их сдадут уже в этом году: работа идет с опережением сроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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